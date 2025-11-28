Lukaku prende in Champions il posto di De Bruyne e può anticipare anche il suo rientro

Inizialmente la tabella di marcia prevedeva il suo recupero per la Supercoppa il 18 dicembre. Ma l’attaccante sta accorciando i tempi e potrebbe esserci già il 10 in Champions. Entrando in lista al posto di De Bruyne.

Ballano una decina di giorni, che potrebbero fare tutta la differenza del mondo. Avere o non avere Romelu Lukaku a disposizione per una gara di Champions League, infatti, avrebbe un peso specifico non di poco conto. Il recupero dell’attaccante procede spedito e da Castel Volturno filtra un discreto ottimismo sulle condizioni del giocatore, che ad agosto aveva riportato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra durante l’amichevole con l’Olympiacos. Inizialmente, la tabella di marcia stilata prevedeva un rientro da fissare indicativamente con la Supercoppa Italiana, dove il Napoli affronterà il Milan il prossimo 18 dicembre. Ma non è da escludere, a questo punto, che il belga possa tornare arruolabile già per la partita contro il Benfica del 10, a Lisbona.

COUNTDOWN Mancano ancora due settimane alla sfida con Mourinho, in cui gli azzurri devono necessariamente fare risultato per tenere alte le possibilità di accedere alla fase successiva. Considerando anche il momento di flessione di Hojlund, poter contare su Lukaku sarebbe un plus considerevole per Conte. Così ecco l’idea: eliminare De Bruyne dalla lista Champions relativa alla fase a girone unico per inserire Lukaku. Il regolamento lo consente: si può intervenire in corsa operando un solo cambio proprio per porre rimedio a qualche infortunio di troppo. Il Napoli, da questo punto di vista, ne sa qualcosa. In questo modo, il tecnico potrebbe ritrovare il suo terminale di fiducia per le gare con Benfica, Copenhagen e Chelsea.

L’ALTERNATIVA