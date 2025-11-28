La sfida con il Chelsea sarà decisiva?

GLI AZZURRI

E il Napoli? Con 7 punti occupa il 20esimo posto e grazie alla vittoria sul Qarabag ha scalato quattro posizioni rispetto allo scorso turno. Da ventesima avrebbe accesso assicurato alla fase degli spareggi, ma è giustamente legittimata a sognare in grande.

Anche perché le prossime tre partite sono tutte alla portata degli azzurri. Le due trasferte (Benfica e Copenaghen) e poi l’ultimo appuntamento al Maradona contro il Chelsea, che magari potrebbe arrivare a Fuorigrotta con il posto agli ottavi già assicurato.

Di fatto per Conte le prossime due partite rappresentano già lo spartiacque decisivo perché con 6 punti la qualificazione sarebbe pressoché assicurata e si potrebbe solo iniziare sognare un posto tra le prime otto del girone. Affinché questo accada, però, servirà interrompere il mal di trasferta tra Lisbona e Copenaghen, prima dell’ultimo scoglio casalingo di fine gennaio contro il Chelsea del salernitano Enzo Maresca.

Fonte: Il Mattino