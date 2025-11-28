Senza categoriaCalcioNapoli

La sfida con il Chelsea sarà decisiva?

By Vincenzo Buono
0

GLI AZZURRI
E il Napoli? Con 7 punti occupa il 20esimo posto e grazie alla vittoria sul Qarabag ha scalato quattro posizioni rispetto allo scorso turno. Da ventesima avrebbe accesso assicurato alla fase degli spareggi, ma è giustamente legittimata a sognare in grande.

Factory della Comunicazione

Anche perché le prossime tre partite sono tutte alla portata degli azzurri. Le due trasferte (Benfica e Copenaghen) e poi l’ultimo appuntamento al Maradona contro il Chelsea, che magari potrebbe arrivare a Fuorigrotta con il posto agli ottavi già assicurato.

Di fatto per Conte le prossime due partite rappresentano già lo spartiacque decisivo perché con 6 punti la qualificazione sarebbe pressoché assicurata e si potrebbe solo iniziare sognare un posto tra le prime otto del girone. Affinché questo accada, però, servirà interrompere il mal di trasferta tra Lisbona e Copenaghen, prima dell’ultimo scoglio casalingo di fine gennaio contro il Chelsea del salernitano Enzo Maresca.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Il percorso e i precedenti: cosa serve al Napoli

News

Obiettivo qualificazione: quattro punti per andare avanti

News

Policano: “Tra Lang e Neres, preferisco Neres”

News

Caira sul Napoli: “Per me non c’era nessuna crisi”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.