Adnkronos News

iPhone e la tastiera ‘contro’ l’italiano, il mistero delle vocali

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La tastiera dell’iPhone ‘nemica’ dell’italiano? La nuova veste propone una disposizione particolare delle opzioni relative alle vocali accentate. Il meccanismo per selezionare la versione più opportuna di una delle cinque lettere è sempre la stessa: si tiene premuto il tasto della lettera e si scorre alla ricerca della soluzione richiesta. Il metodo non è cambiato ma la mappa delle opzioni è mutata, come evidenzia in un post su X l’utente @suzukimaruti. 

Factory della Comunicazione

 

Il caso principale riguarda la ‘e’. L’opzione più utilizzata per molti utenti corrisponde a ‘è’, quella con accento grave. Scorrendo dopo il ‘long press’ sulla lettera e, però, la terza persona del verbo essere non è la prima soluzione offerta ma è solo la terza, preceduta anche dalla ‘é’, decisamente meno utilizzata. Discorso simile per le altre vocali sulle tastiere di molti utenti: per arrivare alla ‘ò’ bisogna fare lo slalom tra la ‘o’ con tilde o con umlaut, non proprio di uso comune. Cambia poco anche se si va a caccia delle versioni accentate di ‘a’, ‘i’ e ‘u’.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Epatite A, crescono i casi: sesso e alimenti, come si prende e sintomi

Adnkronos News

Neve e pioggia, weekend da inverno pieno: le previsioni meteo

Adnkronos News

Sciopero 28 novembre, dai treni agli aerei fino alla scuola: l’Italia si ferma

Adnkronos News

Ucraina, Putin vuole il Donbass ‘a tavolino’: la Russia avanza piano, i…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.