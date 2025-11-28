Insigne: “Il Napoli sta facendo benissimo, il campionato è lungo. Purtroppo dà fastidio, ma se non lo proteggiamo noi, chi lo farà?”

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha parlato a Viva el Futbol da Napoli del suo addio e della scelta di ripartire dal Canada, oltre che della stagione attuale degli azzurri.

Queste le sue parole:

“I tifosi non si devono preoccupare, ha avuto Conte in nazionale, è una garanzia, non li fa mollare un centimetro.”

“Un po’ di polemiche inutili ci sono state, il Napoli è a -2 dal primo posto, di che parliamo? La Roma festeggia a +2 e noi critichiamo, perché? Io penso che il Napoli sta facendo benissimo, il campionato è lungo e penso che alla fine dirà la sua. Purtroppo Napoli dà fastidio, se non lo proteggiamo noi napoletani, chi può farlo? E’ la verità”.