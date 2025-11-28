Il percorso e i precedenti: cosa serve al Napoli

IL PERCORSO

Innanzitutto i punti non sono l’unica discriminante per passare il turno. Perché guardando attentamente la classifica del girone unico dell’anno scorso, il Bruges ha chiuso al 24esimo posto con gli stessi punti della Dinamo Zagabria (11) ma con una migliore differenza reti: -4 a fronte del -11 dei croati. Ecco perché il cammino del Napoli dovrà essere praticamente impeccabile. Dopo la vittoria sul Qarabag le porte per la fase finale sono sempre più spalancate.

Ci sono ancora 3 gare e 9 punti in palio che sommati ai 7 già in cassaforte vorrebbero dire quota 16. E qui c’è il bello. Con 16 punti in classifica, l’Aston Villa arrivò ottavo: cioè niente playoff, ma biglietto di sola andata per gli ottavi. Anche perché c’è un ulteriore elemento che andrebbe preso in considerazione per provare a fare i calcoli.

Nella stagione di esordio, gran parte delle “big” non avevano ancora preso i riferimenti al formati tutto nuovo. E infatti con grande stupore generale si ritrovarono a lottare per un posto nei playoff anche mostri sacri della Champions come Real Madrid, Psg, Bayern Monaco e Manchester City, tutte costrette a passare dal “pre-filtraggio” prima di approdare alla fase finale delle magnifiche sedici.

Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate. E lo si nota chiaramente guardando la classifica attuale che è comandata dall’Arsenal a punteggio pieno e seguita da Inter, Real, Bayern e Psg che ne hanno steccata appena una.

Fonte: Il Mattino