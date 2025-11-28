A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni:

“La teoria della preparazione atletica personalizzata mi piace, secondo me può essere una soluzione per limitare il numero di infortuni. ci sono giocatori che hanno una maggiore fragilità muscolare. Giusto, quindi, personalizzare i carichi di lavoro. La Roma giocherà senza centravanti, e quindi senza punti di riferimento. E poi ha un portiere molto forte che ha regalato parecchi punti. Il nuovo modulo di Conte non penso che sarà toccato. Deve essere adattato a questa situazione, prevedo molti duelli uomo su uomo. Penso si possa provare a sfuggire a questo duello perenne.

Per me la chiave tattica che il Napoli potrebbe introdurre è il controllo del pallone e della manovra. Per questo credo che sarà interessante l’utilizzo di Politano, che può offrire varie soluzioni tattiche.

Una possibile esclusione di Hojlund?