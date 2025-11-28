Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
NewsCalcioMercato

Il Napoli accelera per gennaio: Mainoo primo obiettivo, pronti 50 milioni

By Emanuela Menna
0

Il Napoli non può perdere tempo: l’emergenza a centrocampo obbliga il club a muoversi subito per il mercato di gennaio. Dopo la cessione di Kvaraskhelia un anno fa, ora il colpo atteso è l’arrivo di Kobbie Mainoo. Il giovane del Manchester United ha già dato disponibilità al trasferimento, anche in prestito, e vede Napoli come un’occasione per giocare con continuità. Le società stanno definendo formula e tempi, perché l’arrivo dovrebbe avvenire proprio all’apertura del mercato.

Factory della Comunicazione

Il piano alternativo porta a Soungoutou Magassa del West Ham, valutato 17 milioni. De Laurentiis ha previsto almeno 50 milioni di budget e sta valutando se inserire uno o due innesti in mezzo al campo. Piace anche Frendrup del Genoa.

Capitolo terzino destro: per il ruolo di vice Di Lorenzo, Norton-Cuffy sembra aver superato Juanlu Sanchez, che in estate era stato accantonato per priorità diverse. Intanto, per Rrahmani è ormai questione di giorni: il rinnovo è pronto e non ci sono più ostacoli.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A- Il Como vola ancora, 2-0 contro il Sassuolo

News

Una squadra a pezzi, ma arrivano piccoli segnali di ripresa

News

Emergenza totale a centrocampo: il Napoli perde anche Gilmour

News

Marolda: “Troppi infortuni, il Napoli deve interrogarsi. Senza ko sarebbe primo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.