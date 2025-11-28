Il Napoli accelera per gennaio: Mainoo primo obiettivo, pronti 50 milioni

Il Napoli non può perdere tempo: l’emergenza a centrocampo obbliga il club a muoversi subito per il mercato di gennaio. Dopo la cessione di Kvaraskhelia un anno fa, ora il colpo atteso è l’arrivo di Kobbie Mainoo. Il giovane del Manchester United ha già dato disponibilità al trasferimento, anche in prestito, e vede Napoli come un’occasione per giocare con continuità. Le società stanno definendo formula e tempi, perché l’arrivo dovrebbe avvenire proprio all’apertura del mercato.

Factory della Comunicazione

Il piano alternativo porta a Soungoutou Magassa del West Ham, valutato 17 milioni. De Laurentiis ha previsto almeno 50 milioni di budget e sta valutando se inserire uno o due innesti in mezzo al campo. Piace anche Frendrup del Genoa.

Capitolo terzino destro: per il ruolo di vice Di Lorenzo, Norton-Cuffy sembra aver superato Juanlu Sanchez, che in estate era stato accantonato per priorità diverse. Intanto, per Rrahmani è ormai questione di giorni: il rinnovo è pronto e non ci sono più ostacoli.

Fonte: Il Mattino