Gilmour, ipotesi operazione sempre più concreta

Per il problema di pubalgia che sta tenendo fuori dal campo Billy Gilmour, pare si stia pensando concretamente all’operazione, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Billy Gilmour potrebbe operarsi. Un’ipotesi concreta e possibile che il giocatore e il club stanno valutando in queste ore per risolvere il problema pubalgia emerso in occasione della partita dell’1 novembre contro il Como, quando il giocatore fu costretto a uscire nel primo tempo. Billy è stato a Londra mercoledì per un consulto e, alla fine, la decisione potrebbe proprio essere quella dell’intervento, con il giocatore orientato a seguire questa strada. Si tratterebbe di una soluzione valutata per ristabilirsi e per lasciarsi alle spalle un problema fisico che lo sta condizionando da un po’ di tempo e che lo aveva già costretto, dopo il Como, a saltare quattro partite, due di campionato e le ultime due di Champions”.

