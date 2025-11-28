Gilmour, addio 2025 in caso di operazione, Conte perderebbe un altro centrocampista

La situazione di Billy Gilmour deve essere ancora decisa definitivamente, ma pare che l’ipotesi operazione per il problema di pubalgia, si faccia sempre più concreta. Il Corriere dello Sport scrive: “Se l’idea operazione dovesse essere confermata, come sembra, il tutto avverrebbe all’inizio della prossima settimana con rientro per Gilmour poi previsto per il mese di gennaio. In sintesi, addio 2025. Conte potrebbe perdere per oltre un mese un altro centrocampista dopo essere stato costretto a rinunciare già De Bruyne, che rientrerà tra febbraio e marzo, e Anguissa, il cui ritorno in campo è previsto per fine gennaio e in modo particolare in occasione della sfida del 25 in trasferta contro la Juventus. Con Gilmour out per un po’, dunque, si accentuerebbe così l’emergenza del reparto con i soli Lobotka, McTominay e Vergara disponibili di ruolo oltre al jolly Elmas”.

