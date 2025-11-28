Emergenza totale a centrocampo: il Napoli perde anche Gilmour
Il Napoli vive un autunno nerissimo: proprio quando sembrava vicino il ritorno di Gilmour, dagli esami effettuati in Inghilterra è arrivata la sentenza più temuta. Il centrocampista dovrà operarsi al pube e ha già deciso di sottoporsi all’intervento: per lui il 2025 è praticamente finito. La pubalgia, che ha colpito anche Spinazzola, ha avuto un decorso peggiore del previsto, smentendo le prime diagnosi più ottimistiche.
La situazione ora diventa delicatissima per Conte: con Anguissa fuori altre sei settimane, l’emergenza a centrocampo è totale. Lobotka resta l’unico titolare disponibile, affiancato dai soli Vergara ed Elmas, mentre McTominay dovrebbe arretrare la sua posizione per necessità. Il problema più grosso è il calendario: tra campionato e coppe servirà affrontare una quindicina di partite senza possibilità di turnover reale.
Contro la Roma le scelte sembrano quasi obbligate (con l’unico dubbio legato a Politano), ma diventa complicato immaginare come Conte potrà gestire la formazione per la Coppa Italia contro il Cagliari. L’emergenza, insomma, è appena iniziata.
