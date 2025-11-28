NewsCalcioNapoli

Del Genio: “Il Napoli ora gioca con maggiore equilibrio, a Roma serve una partita coraggiosa”

By Sara Di Fenza
0

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a ‘Canale 8’ alla trasmissione Linea Calcio commentando la prossima partita alla prossima partita di campionato tra Roma e Napoli: “Le tante occasioni costruite sembravano un ricordo lontano dopo le ultime partite con pochi gol e una difficoltà a costruire e Politano che faceva il quinto difensore più che l’attaccante e Di Lorenzo sacrificato a stringere la sua posizione come braccetto. Insomma, tutte distanze difficili da rispettare e compiti che penalizzavano i giocatori e invece adesso ognuno sta al posto suo e si può giocare tranquillamente qualche metro più avanti e si possono sfruttare ad esempio gli. inserimenti di Di Lorenzo ora più alto e tante altre cose che stanno funzionando. Adesso bisogna fare a Roma una partita aggressiva e coraggiosa cosi come faranno loro. Il Napoli dovrà anche fare una scelta, se cominciare a mettere mano a questa soluzione con Neres e Lang insieme in campo oppure non toccarla e portarla anche all’Olimpico”.

