Cosenza: “Potremmo vendere il Maradona a De Laurentiis, ma solo con una proposta concreta”

By Sara Di Fenza
Dopo Napoli-Qarabag di Champions era diventato virale sui social il video del Maradona con infiltrazioni e pioggia anche in alcuni punti delle tribune. Lo ha commentato a Radio Crc l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza: «I tegolini sono un problema dai Mondiali del 1990. C’è chi è fortunato e risiede in posti dove non arriva la pioggia, altri meno. La questione principale riguarda il tema della manutenzione dello stadio che non è mai stato affrontato realmente né dal Calcio Napoli né dal Comune di Napoli». Per Euro 2032 il tempo stringe: «I lavori sono pensati per non perdere neanche una partita. Se non faremo così, Euro 2032 sarà perso e non potremo ospitare le partite degli Europei. Vendere lo stadio a De Laurentiis? Possiamo pensarci, ma ci deve essere un’offerta importante. Noi saremo anche pronti a venderlo, ma serve un progetto adeguato».

