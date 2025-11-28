NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Rrahmani, il totem della difesa con carisma e forza pura

By Emilia Verde
Quando non ha giocato, il Napoli ha risentito molto della sua assenza, perchè Amir Rrahmani è il fulcro della difesa azzurra. Il Corriere dello Sport scrive: “Storie normali, di questi tempi, se non fosse che in copertina è finito il totem della difesa, l’altra metà di una splendida coppia insieme con Buongiorno. Un tris, da due partite, considerando anche Beukema e il 3-4-2-1. Ma questa è un’altra storia. Il mercato in copertina, dicevamo. E con esso i pericoli di un gruppo di estimatori del genere: Rrahmani è nel pieno della sua carriera, ha carisma e forza pura, è uno che fa la differenza quando c’è e anche quando non c’è. Difficilmente sostituibile, se non insostituibile nell’economia di una squadra che nel periodo della sua assenza, abbinata a quella di Lobotka, ha dovuto superare mareggiate e una tempesta (a Eindhoven). Dopo la lunga assenza anche Amir ha dovuto ritrovare il ritmo, ci mancherebbe, ma la strada imboccata racconta di una crescita rassicurante per il Napoli e il suo futuro”.

