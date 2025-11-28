Calcio femminile – Project Woman Napoli al via nel Campionato Regionale di Promozione Femminile

Factory della Comunicazione

Esordio in campionato tra entusiasmo, responsabilità e impegno sociale

Prende ufficialmente il via la stagione sportiva della Project Woman Napoli, pronta a debuttare nel Campionato Regionale di Promozione Femminile Campania 2025/2026.

Per la società partenopea si tratta della prima partecipazione a un campionato regionale con la prima squadra, un traguardo che arriva dopo anni di lavoro sul territorio, tra settore giovanile, scuola calcio e percorsi di avviamento allo sport dedicati a bambine e ragazze.

Il primo incontro di campionato rappresenta un banco di prova importante per un gruppo giovane ma determinato, che porterà in campo non solo la voglia di far bene dal punto di vista sportivo, ma anche i valori di rispetto, inclusione e crescita personale che sono alla base del progetto.

Le parole del mister Salvatore Migliaccio

Alla vigilia dell’esordio, mister Salvatore Migliaccio, guida tecnica della Project Woman Napoli, racconta lo spirito con cui la squadra si appresta a vivere questa nuova avventura:

«Per noi è un’esperienza nuova, perché è la prima esperienza. Penso che ci sono anche altre società come noi che disputano un campionato di genere con la prima squadra per la prima volta. C’è entusiasmo, c’è voglia di conoscere. Siamo felici che ci siano società importanti come la Serenità e l’Independent che partecipano con le seconde squadre. Poi per il resto sarà tutta un’esperienza».

Un approccio fatto di umiltà, curiosità e desiderio di crescere passo dopo passo, consapevoli che questo campionato rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della società.

Luigi Natale: “Investire nel calcio femminile è investire nel futuro”

La stagione 2025/2026 della Project Woman Napoli può contare sul sostegno del Dott. Luigi Natale, amministratore della UXO NATALE e presidente onorario del club.

La sua scelta di supportare la squadra nasce da una visione che va oltre il risultato sportivo:

«Sostenere questa realtà – spiega il Dott. Natale – significa credere nel valore educativo e sociale dello sport femminile. Nel calcio delle ragazze vedo collaborazione, rispetto, entusiasmo vero. Sono convinto che la Project Woman Napoli possa diventare un motivo di orgoglio per la città e un esempio positivo per le nuove generazioni».

Per Natale, puntare sul calcio femminile significa offrire alle ragazze del territorio un’opportunità concreta di crescita, aggregazione e riscatto, soprattutto in contesti complessi dove lo sport può rappresentare una vera alternativa e un presidio di comunità.

Un progetto che unisce campo e territorio

Con l’avvio del campionato, la Project Woman Napoli ribadisce i propri obiettivi principali:

valorizzare il talento e la passione delle ragazze del territorio

consolidare una realtà sportiva seria e strutturata nel panorama del calcio femminile campano;

usare il calcio come strumento di inclusione sociale, promozione del rispetto e contrasto agli stereotipi di genere.

L’esordio in Promozione femminile segna così l’inizio di un percorso a lungo termine, in cui risultati sportivi, crescita umana e impegno sul territorio camminano insieme.

