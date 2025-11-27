Valanga in Tirolo travolge 6 escursionisti: sono tutti salvi

(Adnkronos) –

Una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco, ha travolto e parzialmente sepolto sei escursionisti. Tutti liberati, non sono in gravi condizioni. In azione, sul posto, 250 tecnici del Soccorso Alpino.

L’allarme è scattato stamattina attorno alle 9.30, quando la valanga si è staccata nella zona della ‘Pista Rossa 9’, vicino al tratto Daunscharte del comprensorio sciistico sopra Neustift im Stubaital. Due persone sono state tratte subito in salvo, riportando ferite lievi. Un’importante operazione di ricerca e soccorso è stata organizzata per salvare le persone ancora intrappolate, con il coinvolgimento di diverse squadre di soccorso alpino, elicotteri e cani da ricerca.

Secondo Reinhard Klier, responsabile degli impianti di risalita del ghiacciaio dello Stubai, la frana è stata innescata da sciatori che procedevano al di fuori delle piste segnalate. “In base alle informazioni attuali, la valanga è stata innescata da sciatori fuori pista. Le masse di neve hanno raggiunto parzialmente anche la parte bassa della pista 9, che è stata successivamente chiusa”, ha affermato Klier.

Secondo quanto riportato dal media locale Meinbezirk.at, diversi appassionati di sport invernali si trovavano sulla pista 9 quando i detriti della valanga hanno raggiunto la parte inferiore. Le autorità stanno indagando sull’incidente e i gestori delle aree sciistiche hanno invitato i visitatori a rimanere all’interno delle piste designate a causa delle condizioni instabili della neve nei terreni fuori pista.

