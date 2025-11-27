napoli
UFFICIALE – Napoli-Juventus: tifosi bianconeri al Maradona solo con Fidelity Card! Tutte le limitazioni

Come d’abitudine, a Napoli e dintorni è già forte l’attesa per la sfida casalinga alla Juventus del prossimo 7 dicembre, ultimo appuntamento dell’anno solare al Maradona. Stando al portale TuttoNapoli, l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha indicato diversi profili di rischio per la gara fra azzurri e bianconeri, facendo in modo che gli organi preposti alla sicurezza adottino elevate misure organizzative al fine d’impedire contatti fra le due tifoserie.

Settore Ospiti: L’accesso sarà consentito esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Juventus F.C.

Altri Settori: La vendita dei biglietti è riservata ai residenti in Campania e ai possessori di Fidelity Card S.S.C. Napoli, anche se non residenti in regione.

 

Tali limitazioni sono volte a blindare l’impianto di Fuorigrotta e a garantire l’ordine pubblico, impedendo l’acquisto dei tagliandi a tifosi bianconeri non tesserati provenienti da altre regioni. Rafforzati inoltre servizi di stewarding e di controllo nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio.

 

 

