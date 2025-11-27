Adnkronos News

Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.6 nell’isola di Simeulue

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito l’isola di Simeulue, nella parte occidentale dell’Indonesia. Il sisma è stato registrato dall’Usgs (United States Geological Survey). Al momento non ci sono notizie di danni, né è stata diramata l’allerta tsunami. Il sisma è stato registrato alle 11.56 ora locale a una profondità di 25 chilometri. L’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (Bmkg) ha segnalato una magnitudo di 6.3 a una profondità di 10 chilometri.  

