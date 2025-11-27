Tempestilli: “Roma merita applausi, ma il Napoli è superiore. L’ambizione è tornare in Champions”

“Nessuno avrebbe puntato 10 lire sul fatto che la Roma sarebbe stata prima in classifica a fine novembre, bisogna dare merito all’allenatore e alla squadra che si sta applicando molto. E’ stato bravo Gasperini a sopperire alle mancanze anche perchè manca un certo Dybala. Se andiamo a fare un confronto tra Napoli e Roma, la prima è avvantaggiata perchè ha un organico sicuramente superiore, la Roma è stata limitata in sede di mercato ed ha fatto di necessità-virtù, ma nonostante le carenze ha dimostrato di competere con tutti e mi auguro che anche contro il Napoli esprima le proprie potenzialità.

L’ambizione della Roma è sicuramente quella di rientrare in Champions League e beneficiare quindi dell’apporto finanziario che ne deriva. Ci sono squadre che devono partecipare a questa competizione per gli introiti che porta. Può accadere che squadre non costruire per vincere poi vincano, ma credo che la Roma non sia ancora strutturata e attrezzata come altre. Certo, mi auguro possa accadere, ma credo che anche l’allenatore abbia bisogno di tempo per costruire la squadra più affine al suo gioco e già il prossimo anno se il club avrà la possibilità di investire sul mercato sarà più competitiva. Mi auguro che Roma-Napoli sia una bella gara, e soprattutto sportiva sugli spalti, ciò che ultimamente manca. Che sia una festa in campo e sugli spalti. Il disaccordo tra le tifoserie credo che scaturisca tutto da quell’incidente che accadde nella finale di coppa Italia, ma è un peccato”.