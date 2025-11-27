Stramaccioni: “Conte maestro della difesa a tre, ma la Roma può mettere in crisi il Napoli”

“Il Napoli ha cambiato modulo per l’emergenza, perché oggettivamente la situazione è disperata per le tante assenze. Questo è stato il motivo principale del cambiamento, per il resto -ha detto l’allenatore e commentatore Dazn Andrea Stramaccioni a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- Conte è uno dei cattedratici di Coverciano della difesa a tre. La Roma di Gasperini, con il suo calcio di grandissima intensità, può mettere in difficoltà il Napoli e chiunque. In più uno dei più grandi meriti che riconosco a Gasperini è quello di essere riuscito a creare un punto di forza da un limite. L’assenza di una punta ha dotato la Roma di un attacco senza punti di riferimento, composto da calciatori tecnici come Soule, Dybala, Baldanzi e lo stesso Pellegrini. Quest’ultimo è recuperato psicologicamente e mentalmente e per la Roma è un giocatore importante. Quella di domenica sarà veramente una partita aperta e mai come questa volta mi sento di dire che è una partita da tripla. Il Napoli dall’emergenza ha trovato negli esterni, Neres e Lang, un contributo importante che da tempo invocavo. Neres è più libero di svariare e questa è un po’ la caratteristica della sua carriera, c’è la libertà di espressione perché è un giocatore talentuoso, magari anche naif, perchè sparisce per venti minuti dalla partita, ma poi si rende protagonista di fiammate, di un paio di accelerazioni, che spaccano le difese avversarie. A queste attitudini secondo me se ne aggiunge un’altra, ovvero la presenza di spazi da attaccare. Il brasiliano soffre un pochino quando le squadre si chiudono a riccio, quando invece ha spazi diventa devastante. Sulla carta la Roma ha una delle difese più alte della Serie A e quindi Neres sicuramente potrà dare fastidio. Conte ha dimostrato di saper battere anche formazioni che si schierano con tre difensori: contro l’Atalanta, l’ha spuntata, con una grande partita ed una bella mossa tattica che possiamo traslare anche su Roma-Napoli, perché il terzetto difensivo di Gasperini è sempre andato in difficoltà quando attaccato con tre uomini. Adesso Gasperini sa che potrebbe ritrovarsi il Napoli con almeno due velocisti davanti”.

