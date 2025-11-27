Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia oltre il 30%: leggero calo per il Pd, male il M5S

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia continua a viaggiare con il vento in poppa e supera il 30%. Il Pd scende lievemente, il M5S cala in maniera rilevante. E’ il quadro del sondaggio Ixe con le intenzioni di voto del 27 novembre, dopo le ultime regionali in Campania, Puglia e Veneto. Se si andasse alle elezioni oggi, secondo i dati, Fratelli d’Italia arriverebbe al 30,3%. Il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si conferma leader guadagnando l’1,1% dei potenziali consensi.  

Factory della Comunicazione

Il Partito democratico della segretaria Elly Schlein cala dello 0,2% e si attesta sul 21,8%. Male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, negli ultimi due mesi, perde l’1,1% dei probabili voti e si ferma al 13%. Alleanza verdi e sinistra cresce da settembre dell’1% ed è fotografata al 7,1%. In crescita anche Italia viva, che guadagna lo 0,4% ed è ora al 2,6% e si avvicina ad Azione che perde lo 0,1% e si attesta sul 3%. +Europa ora è data all’1,9% contro il 2,4% di due mesi fa. Nel centrodestra, invece, Forza Italia lascia per strada uno 0,2% di consensi ed è al 9,1%, così come Noi moderati, ora dati allo 0,9%, perde invece un po’ di più la Lega, che passa dall’8,2% di settembre al 7,8% di oggi. 

Quanto alla probabilità di recarsi alle urne, solo il 38,7% è certo di farlo, mentre il 15,5% è certo di non farlo.  

 

Secondo il sondaggio Ixe il 70% degli italiani ha fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il dato è comunque in calo rispetto a settembre del 2025, in cui la fiducia per Mattarella era fotografata al 73%. A completare il quadro: il 9,8% degli intervistati non ne ha nessuna e il 19,9% ne ha poca. 

Per quanto riguarda, poi, la fiducia nel governo di Giorgia Meloni, le percentuali rimangono immutate rispetto a due mesi fa: è il 37% degli italiani che ha fiducia nell’operato dell’esecutivo della leader di Fratelli d’Italia, di questi il 27,8% ne ha abbastanza e l’8,9% molta. Più alte le percentuali di chi invece ‘boccia’ il governo: sono il 38,1% quelli che ripongono nessuna fiducia e il 25,3% quelli che ne ripongono poca. 

 

Con il 53,2% dei sì contro il 46,8% dei no, secondo il sondaggio Ixe, gli italiani darebbero il via libera al referendum costituzionale sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Secondo i dati, però, il 41% o non andrebbe a votare o è comunque ancora indeciso. 

Sulla conoscenza di un quesito referendario, il 39% ne ha sentito parlare e sa di cosa si tratta, il 37,2% ne ha sentito parlare ma non ne conosce bene i contenuti e il 23,8% non ne ha mai sentito parlare.  

 

 

 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ballando con le stelle, Fialdini k.o. e i dubbi: il chiarimento con Fognini

Adnkronos News

A Roma la mostra “Antonio Bernardini: la scoperta di un artista”

Adnkronos News

Superenalotto giovedì 27 novembre, estratta la combinazione vincente

Adnkronos News

Francia, Macron presenta nuovo servizio militare volontario: “Mobilitazione per…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.