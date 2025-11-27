Roma, verso la sfida al Napoli Gasperini ha tre dubbi di formazione!

C’è grande entusiasmo in casa Roma. I giallorossi, primi in classifica in solitaria dopo l’ultima giornata, vogliono continuare a veleggiare ad alti livelli. La sfida europea del tardo pomeriggio contro il Midtjylland sarà il banco di prova generale per il big match di domenica sera all’Olimpico contro il Napoli di Antonio Conte. Stando al Corriere della Sera, Gasperini potrà puntare nuovamente su Dybala, Bailey ed Hermoso – già arruolabili per l’Europa League – con i soli Angeliño e Dovbyk out.

Sebbene l’ex tecnico dell’Atalanta abbia assicurato che la loro presenza in panchina possa essere propedeutica ad un ritorno in campo già questa sera, è probabile che si voglia puntare direttamente su un loro utilizzo per la sfida ai partenopei, per la quale andranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione: Hermoso insidia Ziolkowski, mentre Tsimikas e Pisilli scalpitano per una maglia da titolare.