Roma-Napoli: Conte potrebbe recuperare solo Spinazzola

Il Napoli giocherà domenica prossima contro la Roma all’Olimpico per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Mister Conte potrebbe recuperare Leonardo Spinazzola per la gara, come sottolinea Il Mattino: “Conte, forse, ritrova Spinazzola in panchina e nessun altro. Come affronterà la Roma: è un Napoli che cambia ogni volta, inafferrabile e indecifrabile anche nella stessa partita. Diverso e mutevole, ogni volta adattandosi al nemico come con l’Atalanta e poi nelle ripresa con gli azeri in Champions quando l’allenatore azzurri ha inserito Politano e ha fatto scacco matto. Ogni volta è così: ora un modulo e la volta successiva chissà, ora tre attaccanti, ora due col trequartista, la prossima magari chi lo sa (in attesa di Lukaku)”.

