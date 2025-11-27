Adnkronos News

Piazza San Pietro, arriva il Natale: innalzato l’abete gigante da 27 metri

In Piazza San Pietro è arrivato il Natale. Questa mattina, giovedì 27 novembre, è stato innalzato l’albero di Natale in un’area dove sarà allestito anche il presepe proveniente dalla provincia di Salerno.  

L’abete di circa 27 metri è stato prelevato, nel rispetto della foresta, dalla valle alpina di Ultimo nella provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, ed è offerto dai comuni di Lagundo e Ultimo.  

 

“Il taglio dell’albero – ha osservato il vescovo di Bolzano-Bressanone, monsignor Ivo Muser – non è un atto irrispettoso, ma il frutto di una gestione forestale oculata, dove il prelievo è parte di una cura attiva che garantisce la salute del bosco e tiene sotto controllo la sua crescita”. 

