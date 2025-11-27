Adnkronos News

Oggi in Usa è il giorno del Ringraziamento, cosa e come si festeggia

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Oggi, 27 novembre, negli Stati Uniti cade una delle feste più importanti dell’anno, il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento. In Italia è ormai un giorno noto grazie ai film e alle serie tv prodotti oltreoceano: il tacchino farcito e tagliato in famiglia, la parata di Macy’s a New York, il momento di raccoglimento per ringraziare per le cose belle della vita. 

Factory della Comunicazione

La data del Thanksgiving day non è fissa. Il giorno del ringraziamento si celebra l’ultimo giovedì del mese di novembre, dunque il giorno cambia di anno in anno: nel 2025 cade oggi, 27 novembre. 

La festa è antica, risale al XVII secolo, quando quelli che oggi conosciamo come Stati Uniti d’America erano ancora delle colonie europee. Secondo la tradizione, nel 1621, i Padri Pellegrini partirono dal porto inglese di Plymouth verso le Americhe per fondare una nuova città nell’odierno Massachusetts.  

Le condizioni ostili del terreno, però, misero a dura prova la sopravvivenza degli abitanti della neonata cittadina dal momento che i semi portati dalla patria non produssero i frutti necessari. I nativi americani aiutarono il gruppo di cristiani, insegnando loro cosa coltivare e quali animali allevare. E così i Padri Pellegrini indissero il primo giorno del Ringraziamento per celebrare i frutti del primo raccolto e rendere grazie ai nativi che li avevano aiutati. 

Tradizionalmente in questa giornata gli statunitensi si riuniscono in casa con amici e parenti per mangiare insieme. Si è soliti mangiare patate dolci, carote, torta di zucca e ovviamente il tradizionale tacchino farcito e accompagnato da salva gravy. 

Ma perché proprio il tacchino? La tradizione vuole che i nativi americani abbiano condiviso proprio questo pasto con i primi coloni arrivati dall’Europa. Il tacchino, d’altronde, è considerato l’animale americano per antonomasia. Dunque mangiarlo è un modo per ricordare l’aiuto ricevuto dai nativi americani. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.6 nell’isola di Simeulue

Adnkronos News

Spari vicino alla Casa Bianca, media: sospettato ha lavorato con forze Usa in…

Adnkronos News

Via al primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV, oggi Turchia poi Libano

Adnkronos News

Ucraina, Pokrovsk: gli scontri sul terreno e la guerra vinta dai russi nei deepfake

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.