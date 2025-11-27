Napoli, una squadra mille volti: i moduli

Li sceglie, li prende e li sposta come fossero pedine, invece sono uomini che in campo portano fieri l’etichetta di giocatori e

Contro il Qarabag l’ennesima novità da Conte illusionista. L’allenatore che per far di necessità virtù, nel bel mezzo dell’emergenza, si mette a fare il ritratto del Napoli rendendolo uguale a ciò che può essere con quello che ha a disposizione. Così, scrive il Corriere dello Sport, dopo il 3-4-2-1 tornato più di un anno dopo contro l’Atalanta e riproposto dall’inizio martedì in Champions contro il Qarabag, Conte ha deciso che era arrivato già il momento di cambiare.

Con il risultato ancora fermo sullo 0-0, al minuto diciannove della ripresa, ha tolto un difensore, Beukema, e ha inserito un esterno, Politano, riscrivendo la storia tattica della partita.