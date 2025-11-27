Napoli, Lukaku: ecco quando potrebbe tornare

Centocinque giorni oggi: e, come s’era intuito in quel 14 di agosto, il rientro si avvicina . Per la Roma non si può. Per il Cagliari, nel prossimo turno di Coppa Italia del 3 dicembre, non sarà il caso. Contro la Juve si vedrà e per Lisbona, Udine o con maggior certezze per Riad, probabilmente e finalmente si potrà. Lukaku va di fretta , ha voglia di ricominciare, ma quando si esce da una “lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” non è il caso di azzardare.

