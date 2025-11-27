Lukaku, niente incontro con il passato!

C’era da aspettarselo, Big Rom non è ancora pronto! Sebbene negli ultimi giorni si sia parlato di una sua possibile convocazione per il Big Match contro la Roma capolista, l’attaccante prescelto di Antonio Conte non è ancora in condizioni!

Factory della Comunicazione

Annata particolare per i Campioni d’Italia che quest’anno hanno iniziato a perdere pedine importanti già ad Agosto. Romelu Lukaku infatti è stato solo il primo di una lunga lista che ad oggi conta ancora ben 6 giocatori importanti fuori (Meret, Gutierrez, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e lo stesso attaccante belga). Notizia di queste infatti ore il recupero di Spinazzola che rivedrà quindi il campo partendo probabilmente dalla panchina, mentre invece nulla da fare per lo scozzese Gilmour che ne avrà ancora per un po’.

Nonostante gli infortuni, che sicuramente hanno condizionato il percorso dei Partenopei, il Napoli nelle ultime 2 partite sembra aver ritrovato la via giusta: 2 vittorie scandite da prestazioni più che convincenti. Tuttavia la mancanza del numero 9 si sente eccome! Rasmus Hojlund, nonostante l’ottimo inizio, sembra essersi un po’ perso nelle ultime partite, complice anche il rigore sbagliato di martedi sera.

Eppure ” I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli”! Citando la celebre frase dell’ex numero 10 italiano, Roberto Baggio, possiamo sicuramente constatare che il giovane danese di coraggio ne abbia abbastanza. Chi ha paura non tira, chi tira prima o poi segna, e lo stesso auguriamo anche al giovane Lorenzo Lucca che non riesce ancora ad integrarsi nei meccanismi di Antonio Conte.

Per una squadra costruita completamente sul proprio centravanti, l’assenza di Lukaku si sente eccome. Stando alle ultime notizie tuttavia par essere ormai questione di poco tempo affinchè il belga possa tornare ad essere quantomeno convocabile. Essere prudenti è sicuramente il modo migliore di affrontare il rientro, data comunque la stazza fisica del centravanti e la gravità dell’infortunio.

Lukaku salta quindi ufficialmente l’incontro con la sua ex squadra! La Roma, prima in Serie A a +2, non affronterà il suo ex centravanti e al contrario ripesca dalla propria infermeria Paulo Dybala, che già questa sera nel match di Europa League contro la prima della classe Midtjylland tornerà in panchina!

Dopo il match di domenica sera il Napoli affronterà il Cagliari in Coppa Italia, la Juventus di Spalletti e il Benfica di Mourinho. Tutti match, almeno per il momento, non alla portata per il rientro di Lukaku che proverà di tutto per tornare negli impegni successivi tra Udinese e Supercoppa Italiana a Ryad!

a cura di Daniele Garofalo