La ruota dei campioni, stasera in prima serata: l’appuntamento speciale con Gerry Scotti

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 27 novembre, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de ‘La Ruota dei Campioni’, il torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de ‘La Ruota della Fortuna’. 

La serata, tutta dedicata a ‘La Ruota dei Campioni’, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. 

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a ‘La Ruota delle Meraviglie’, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Ospiti della puntata: Max Giusti e Al Bano. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui 

