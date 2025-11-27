CalcioNews

La media gol per lo scettro di capocannoniere, ecco il confronto con i top campionati europei. Napoli protagonista

By Giuseppe Sacco
0
Dopo 12 giornate di Serie A il capocannoniere, giocatore che, più di ogni altro, incarna la capacità di trasformare in gol il lavoro di un’intera squadra, è fermo ad appena 5 gol, un pari merito tra Orsolini, Calhanoglu, Pulisic e Nico Paz: un dato anomalo rispetto alle tendenze recenti, che contribuisce a generare interrogativi sull’evoluzione tattica del campionato, sulla distribuzione dei gol e sulla mancanza, al momento, di un bomber dominante. Ma qual è stata nelle ultime dieci stagioni di Serie A la media gol necessaria per vincere la classifica marcatori?

Stando all’analisi condotta da News.Superscommesse.it, nell’ultimo decennio il livello realizzativo necessario per vincere la classifica marcatori è stato piuttosto elevato. Nonostante l’alternanza di interpreti, il campionato ha mantenuto una costante: il capocannoniere difficilmente scende sotto i 25 gol, e in più stagioni ha superato quota 30.
La cifra media di 28,7 gol evidenzia quanto la figura del centravanti sia ancora determinante nel nostro campionato. Ed è proprio confrontando questa solidità storica con la situazione attuale che emerge tutta l’eccezionalità di una stagione ancora in cerca del suo vero bomber.
Un campionato, quello 2025/2026, che potrebbe consegnare lo scettro di capocannoniere ad un giocatore con all’attivo meno di 20 gol in campionato. L’ultima volta è accaduto nella stagione 1990/1991, ben 35 anni fa, con i 19 gol siglati da Gianluca Vialli con la maglia della Sampdoria.
La media italiana dei 28.7 gol è simile a quella della Ligue 1 (28,4) e superiore rispetto a quella della Premier League (26,9 reti). Tuttavia, leggermente inferiore rispetto alla Bundesliga (30) e decisamente più bassa della Liga (30,7).
Di seguito la panoramica dei capocannonieri delle ultime 10 stagioni di Serie e il numero delle rispettive reti siglate:
Stagione
Club
Calciatore
Gol
2015/2016
Napoli
Higuain
36
2016/2017
Roma
Dzeko
29
2017/2018
Inter-Lazio
Icardi-Immobile
29
2018/2019
Sampdoria
Quagliarella
26
2019/2020
Lazio
Immobile
36
2020/2021
Juventus
C.Ronaldo
29
2021/2022
Lazio
Immobile
27
2022/2023
Napoli
Osimhen
26
2023-2024
Inter
L.Martinez
24
2024-2025
Atalanta
Retegui
25
