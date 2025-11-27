Il Napoli e la “fortezza” stadio Maradona, nessuna sconfitta in casa da un anno

Lo stadio Maradona è diventato un bunker per il Napoli, che non perde in casa da un anno, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Venti partite consecutive senza conoscere sconfitta al Maradona, tra campionato ed Europa. L’ultima caduta interna del Napoli risale all’8 dicembre del 2024, contro la Lazio, decisa da un gol di Isaksen. Da allora, Fuorigrotta è tornata a essere un bunker. Anche in Champions i numeri raccontano la stessa storia: una sola sconfitta nelle ultime venti gare europee giocate in casa, il 3-2 subito dal Real Madrid nell’ottobre 2023, quando in panchina c’era ancora Rudi Garcia. Il presente dice invece dominio domestico. Nel 2025 il Napoli è l’unica squadra imbattuta in casa tra i cinque top campionati europei. La striscia in Serie A è quasi perfetta: cinque vittorie contro Cagliari, Pisa, Genoa, Inter e Atalanta, più lo 0-0 con il Como, unico mezzo passo falso. In Champions due successi, contro Sporting e Qarabag, e del pareggio con l’Eintracht. Ancora due appuntamenti per provare a chiudere l’anno solare da imbattuti davanti al proprio pubblico: il Cagliari in Coppa Italia e la Juventus in campionato. Poi il Maradona chiuderà i battenti per un mese, fino al 7 gennaio (Verona)”.

Factory della Comunicazione