“Il calcio a Napoli può e deve rinascere dalle periferie! Sarebbe gradito un segnale dalle istituzioni”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Vincenzo Rea.

Factory della Comunicazione

Parliamo del progetto che la coinvolge in prima persona legato allo Stadera. Di cosa si tratta?

“Vi ringrazio innanzitutto per avermi ospitato, perché per me è importantissimo parlare di questo progetto che mette davvero al centro i giovani. Parliamo di un quartiere di Napoli troppo spesso associato a fatti negativi. Invece, grazie a un progetto serio, stiamo dimostrando che anche nelle periferie si può unire sport ed educazione, trasmettendo ai ragazzi valori fondamentali come il rispetto degli avversari e degli arbitri. Il progetto parte dai più piccoli, dai 4 anni, con la scuola calcio al centro sportivo Jepson, a Casoria, in via Cupa San Marciano. L’obiettivo è far avvicinare i bambini allo sport in modo sano, naturale e spensierato. Poi c’è il settore agonistico, dall’Under 14 fino alla prima squadra allo Stadera Center, in via della Bussola a Napoli. La prima squadra milita in Promozione con l’obiettivo di una salvezza tranquilla.

L’obiettivo principale è offrire ai giovani un percorso completo, anche attraverso un’opportunità lavorativa grazie a una nostra agenzia del lavoro. Siccome parliamo di categorie dilettantistiche, vogliamo dare ai ragazzi un futuro stabile, toglierli dalla strada e garantirgli un “piano B”, un futuro sicuro anche fuori dal campo. Questo progetto ha pochi eguali non solo in Campania ma in tutta Italia. Cerchiamo di trasmettere un valore identitario: chi è del quartiere Stadera, quando indossa quella maglia, deve sentirla come una seconda pelle ed essere orgoglioso di rappresentare il proprio territorio. In un quartiere dove troppo spesso si è parlato solo di altro, il messaggio è chiaro: si può arrivare al risultato sportivo attraverso valori sani. Oggi nel calcio maggiore vediamo simulazioni, eccessi, comportamenti antisportivi. Noi vogliamo l’esatto contrario. Il sogno è trasformare la struttura attuale, oggi fatiscente, in un vero polo sportivo Stadera: calcio a 5, pallavolo, basket. Un centro per il quartiere. Serve l’aiuto delle istituzioni, perché il progetto merita attenzione, sostegno e dignità. È qualcosa che può davvero cambiare un territorio.”