NewsCalcioRassegna Stampa

I tre “volti” di David Neres: goleador, funambolo e falso nove

By Emilia Verde
0

L’esterno del Napoli David Neres sembra essere tornato quello di un anno fa, non solo con giocate importanti, ma con i gol. Corriere dello Sport scrive: “Questo è Neres, versione inedita, professione goleador. Poi c’è l’altro, professione funambolo, il solito esterno che quando parte è una furia, va a una velocità insostenibile per gli altri e diventa imprendibile. Volendo, ci sarebbe anche la versione falso nove, intuizione vincente di Conte contro l’Inter riproposta, in alcuni frangenti, anche martedì. Contro il Qarabag, Neres ha spesso attaccato la profondità e poi, nel secondo tempo, col cambio modulo, si è avvicinato a Hojlund costruendo da seconda punta con efficacia blindata”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Differenze tra siti scommesse .com affidabili e bookmaker italiani nel betting…

News

“Azzurro per sempre” – Domani sera la presentazione di UNO SCUDETTO…

News

Gazzetta – Rientro Lukaku: la situazione e i tempi possibili

News

Roma-Napoli: Conte potrebbe recuperare solo Spinazzola

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.