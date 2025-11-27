I tre “volti” di David Neres: goleador, funambolo e falso nove

L’esterno del Napoli David Neres sembra essere tornato quello di un anno fa, non solo con giocate importanti, ma con i gol. Corriere dello Sport scrive: “Questo è Neres, versione inedita, professione goleador. Poi c’è l’altro, professione funambolo, il solito esterno che quando parte è una furia, va a una velocità insostenibile per gli altri e diventa imprendibile. Volendo, ci sarebbe anche la versione falso nove, intuizione vincente di Conte contro l’Inter riproposta, in alcuni frangenti, anche martedì. Contro il Qarabag, Neres ha spesso attaccato la profondità e poi, nel secondo tempo, col cambio modulo, si è avvicinato a Hojlund costruendo da seconda punta con efficacia blindata”.

