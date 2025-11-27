Adnkronos News

Giochi: Saracino (Brightstar), ‘a L’Aquila investimento molto importante’

(Adnkronos) – “L’Aquila per noi rappresenta un investimento molto importante perché significa inserire competenze tecnologiche sull’innovazione, sull’intelligenza artificiale che riteniamo fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell’azienda e dall’altra parte dare un’opportunità a un territorio che purtroppo ha vissuto un passato non troppo felice. Si tratta di offrire un’opportunità di supporto alla rinascita, alla crescita che già il Comune di L’Aquila sta sviluppando egregiamente”. È quanto affermato da Roberto Saracino, Cto Italy Brightstar, in occasione della convention organizzata da Cto Italy e svoltasi a Roma, dal titolo ‘La Ripartenza’. Si è parlato anche dell’impegno di Brightstar per il territorio e di come L’Aquila stia vivendo la propria ripartenza: una città che, dopo essere stata duramente colpita dal terremoto del 2009, oggi guarda al futuro con fiducia, grazie a investimenti e progetti che creano valore e opportunità. 

“Questo per noi è un momento molto importante prosegue Saracino – Abbiamo vinto per nove anni la concessione del Lotto, siamo partiti nuovamente con un’offerta sull’online e Sed, che è un operatore telefonico, ha iniziato ad offrire le proprie soluzioni anche fuori dal perimetro captive”. 

“Il datacenter è fondamentale per le opportunità di sviluppo e le opportunità anche di innovazione tecnologica. Noi dobbiamo rispettare delle specificità della regolamentazione delle lotterie, in modo particolare per il lotto di gratta e vinci, che impongono un elevato livello di affidabilità e di continuità di servizio. Per fare questo quindi abbiamo investito in un’evoluzione dei nostri datacenter e oggi parliamo di datacenter tier 4, il più alto livello dal punto di vista standard di qualità del servizio” conclude. 

