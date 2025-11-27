Gilmour e la pubalgia: lo scozzese a Londra per un consulto

Ormai sembra certo che i tempi di recupero di Gilmour siano lunghi e difficilmente quantificabili. Per la gara di domenica contro la Roma, come predetto qualche tempo fa, è assolutamente impossibile. L’unico che potrebbe rientrare per la sida ai giallorossi di Gasperini è Leonardo Spinazzola. L’ex Brighton, come conferma anche La Repubblica, non ci sarà: “Lo scozzese è ancora alle prese con la pubalgia ed è volato a Londra per un consulto in modo da definire al meglio i tempi di recupero. Per Big Rom, invece, la data di rientro è stata posticipata: non ci sarà domenica contro la Roma. Il 32enne di Anversa proverà a rientrare tra i convocati il 7 dicembre contro la Juve”.

