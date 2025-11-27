NewsCalcioRassegna Stampa

Gazzetta – Rientro Lukaku: la situazione e i tempi possibili

By Emilia Verde
Il rientro di Romelu Lukaku sarebbe una manna dal cielo in questo momento di folla in infermeria per il Napoli e per Conte, ma qualche spiraglio di luce all’orizzonte si intravede. La Gazzetta dello Sport scrive: “Rientro a Lisbona? Mourinho dista ancora un po’, due settimane scarse a partire da questo momento, e se la fortuna dovesse cominciare a guardare con simpatia a Lukaku e dentro la Pineta di Castel Volturno, il centravanti potrebbe persino riuscire a salire sull’aereo che trascinerà il Napoli in Portogallo per andarsi a giocare un’altra fettina della qualificazione in Champions League: niente è impossibile, e però pure l’esatto contrario, ma intanto per avercelo è il caso di procedere con il protocollo e di segnalare all’Uefa che per Conte c’è un centrocampista in meno e un attaccante in più”.

