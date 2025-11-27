Adnkronos News

Freddo e maltempo, sull’Italia aria d’inverno ad un mese dal Natale

(Adnkronos) – Un bianco Natale in anticipo di un mese. A differenza dello scorso anno il 2025 ha deciso di sorprenderci con l’inverno in anticipo con maltempo e neve non sulle Alpi, ma anche sugli Appennini che si stanno ammantando di un bianco candore, da Nord a Sud. 

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un’anomala fase fredda con temperature minime e massime 6-7°C sotto la media del periodo. In queste ore sta poi affluendo altra aria polare in discesa dal Baltico e in ingresso dalla Porta della Bora. 

Fino a venerdì le massime saranno frizzanti da Nord a Sud, mentre le minime potranno scendere di poco sotto lo zero in Pianura Padana fino a sabato mattina: avremo dunque delle gelate in pianura e delle nevicate sull’Appennino a quote collinari o di alta collina. 

Questo è il menù di una fase invernale nel cuore dell’Autunno: nelle prossime ore altre nevicate imbiancheranno le colline marchigiane, poi quelle abruzzesi e molisane. Farà freddo sulla fascia adriatica anche a causa del vento di Grecale con il Wind Chill che sarà via via più intenso. 

Il ‘Wind Chill’ è l’indice che esprime la sensazione di raffreddamento causata dall’effetto combinato di temperatura e vento, in circostanze fredde: quando il termometro scende sotto gli 11°C, il vento causa una percezione di freddo maggiore in quanto asporta il calore prodotto dal nostro corpo e ci lascia ‘nudi’ davanti alle taglienti lame delle correnti d’aria. 

Proprio per questo, in condizioni molto rigide, non importa coprirsi con 100 coperte, a volte è sufficiente un passamontagna di seta che impedisce al vento di asportare il nostro calore prodotto. 

Al di là del wind-chill avremo anche precipitazioni sparse al Sud e sulla fascia adriatica fino a venerdì poi il tempo migliorerà, non per molto, nella giornata di sabato. 

Domenica è infatti prevista una nuova perturbazione con piogge sparse verso il Nord e le regioni centrali tirreniche, accompagnata però da correnti leggermente un po’ più miti. 

NEL DETTAGLIO
 

Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, ma freddo; ventoso. Al Centro: maltempo sulle Adriatiche con neve a 700-800 metri; ventoso. Al Sud: rovesci sparsi, isolate nevicate oltre i 1300 metri; ventoso. 

Venerdì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato salvo nubi e piovaschi sulle Adriatiche; ventoso. Al Sud: rovesci sparsi, neve oltre i 1200 metri; ventoso. 

Sabato 29. Al Nord: velato. Al Centro: nuvoloso. Al Sud: qualche piovasco sul basso Tirreno. 

Tendenza: nuova perturbazione da domenica verso il Centro-Nord. 

