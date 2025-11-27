Europa League – Spettacolo Bologna: 4-1 al Salisburgo
È un Bologna stellare anche in Europa. I rossoblu stendono 4-1 il Red Bull Salisburgo nella 5a giornata di Europa League, centrando la prima vittoria in casa della stagione. Avanti i padroni di casa con Odgaard al 26′ min, gli austriaci pareggiano sette minuti dopo con Vertessen ma nella ripresa la squadra di Italiano si scatena con le reti di Dallinga (51′ min), Bernardeschi (53′ min) e Orsolini (86′ min), che consentono di regalare tre importantissimi punti. Bologna che sale al diciottesimo posto in classifica a 8 punti