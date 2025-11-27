Europa League – Roma EL-ite, Midtjylland steso 2-1
Prosegue il magico momento della Roma anche in Europa. I giallorossi battono 2-1 il Midtjylland nella quinta giornata di Europa League, centrando la seconda importantissima vittoria di fila. Decisive le reti una per tempo di El Aynaoui (7′ min) e di El Shaaraawy (83′ min), i danesi rientrano in partita con Paulinho (86′ min), provando a creare i brividi nel finale ma non basta. Successo pesante per la Roma che sale a 9 punti in classifica agganciando il Lille al sesto posto