Durante: “Il problema di Neres non sono i colpi, ma la continuità”

By Gabriella Calabrese
SABATINO DURANTE A RADIO MARTE: Non mi sorprende il rendimento recente di David Neres, perché le qualità del brasiliano sono indiscutibili. Il vero problema del ragazzo è sempre stata la continuità. I colpi, la grande tecnica, la velocità, sono doti che ha sempre avuto, ma che purtroppo non ha sempre espresso. E’ passato, ‘storicamente’, dall’illuminare alcune partite ad assentarsi in altre. Magari – ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – con la maturità, a Napoli, con Conte, ha trovato e troverà quella continuità che non ha quasi mai avuto ad altissimi livelli, anche a causa di problemi fisici. Glielo auguro e lo auspico per il Napoli e per la serie A. Lui sa essere determinante. Non credo che le ultime ottime prove dipendano dalla sua collocazione tattica nuova, anche se avere maggiore libertà di svariare può averlo favorito. Ancelotti lo tiene in considerazione per il Brasile? Francamente non credo, con tutto il rispetto. Ma nel suo ruolo ci sono Vinicius, Rodrygo, Rapinha, Estevao ed altri talenti. Qui in Brasile si parla eventualmente di spingere per la convocazione di Neymar, non per quella di Neres”.

