“Dialogare con De Laurentiis non è la cosa più facile della mia vita”

By Simona Marra
Oggi su CRC, è intervenuto l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Di seguito le sue parole riportate da Tuttonapoli:

 

“Per quanto riguarda il terzo anello, questo è un punto cruciale poiché è indispensabile avere 10mila posti allo stadio. L’obiettivo è quello di ampliare i posti a sedere dello stadio nella curva e nei distinti dove ancora oggi viviamo una carenza in termini di costi economici di posti per i tifosi che accorrono allo stadio. 

Trattativa Napoli-Comune? Tutte le trattative sono possibili, anche se il Napoli volesse comprare tutta l’area dello Stadio Maradona, noi saremo pronti a venderglielo. L’importante è che non si voglia pagare un euro in tutto. Tra l‘altro lo Stadio Maradona ha volumi enormi, qualora non ci fosse più il primo anello, i volumi sotto di esso si potranno fare ristoranti, piazze commerciali che non si racchiudono solo in 30mila m2, ma sono molti di più. Il problema non è solo tecnico, ma il piano deve essere approvato anche dal punto di vista economico e finanziario.

Dialogare con De Laurentiis non è la cosa più facile della mia vita. Ho una stima del Presidente del Napoli infinita poiché ha vinto due scudetti, ma l’uscita sullo Stadio Maradona all’Università Bocconi di Milano non è stata proprio bella. Dopo di che, le parole sono parole, quando sento che Manfredi litiga con De Laurentiis mi vengono i brividi. Non conoscete Gaetano Manfredi, il sindaco non ha mai litigato con nessuno e fuori dalla sua concezione intellettuale litigare. 

Non c’è nessuno litigio, tutto è trattabile. Secondo voi non avremmo piacere a fare un accordo tra parte pubblico e privata sull’area dello Stadio Maradona? Possiamo pensarci, ma ci deve essere un’offerta importante. Noi saremo anche pronti a venderlo nel caso, è nel patrimonio disponibile del Comune, ma serve un progetto adeguato. I lavori sono pensati per non perdere neanche una partita. Se non faremo così, Euro 2032 sarà persa e non potremo ospitare le partite degli europei

Trasferta di Roma? Ripongo sempre la massima fiducia e ottimismo sul lavoro di Antonio Conte che dà sempre il meglio di sé nei momenti di difficoltà”.

