Di Marzio: “Il mio sogno? Diventare direttore sportivo, magari al Napoli”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato durante il podcast “Questo e quello” rivelando un suo sogno per il futuro.

Queste le sue parole:

“Il mio desiderio potrebbe essere quello di cimentarmi nel mondo del calcio dall’altra parte, quindi all’interno di un club e non più fuori. Magari come direttore sportivo e capire se tutte le situazioni che mi sono capitate, gestione coi media, rapporto con la società, realizzazione di trattative e altro, se sarei in grado di riuscirci. Questo è un sogno.”

In quale squadra?

“Non c’è una squadra in particolare… però sicuramente uno dei rimpianti del mio papà è quello di non essere riuscito a restare tanto a Napoli. È stato il primo allenatore napoletano ad aver guidato gli azzurri, allora essere il direttore sportivo del Napoli e vincere uno scudetto potrebbe essere un sogno anche per mio papà: ma stiamo sognando eh, Giovanni Manna non si preoccupi del suo posto (ride, ndr).”