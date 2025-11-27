Conference League – Baratro Fiorentina: ko 1-0 con l’AEK Atene

È notta fonda per la Fiorentina anche in Europa. La Viola cade 1-0 in casa con l’AEK Atene nella 4a giornata di Conference League, dopo la sconfitta con il Mainz. Decide il match la rete di Gacinovic al 35′ min. La squadra di Vanoli poco prima del gol si vedono annullare il gol di Gudmundsson e dopo quello di Ranieri per fuorigioco. I greci sfiorano il raddoppio con il palo di Zine, padroni di casa invece che centrano la traversa con Dzeko ma poi alla fine non succede più niente. Brutta sconfitta per la Fiorentina, che resta ferma a 6 punti e ora fuori anche dai primi posti

