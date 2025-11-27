CdS – Neres torna e diventa un risorsa preziosa per Conte

David Neres ha giocato le ultime due gare, con l’Atalanta e col Qarabag, confermandosi una risorsa importante per Antonio Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Neres è tornato e diventa per Conte una risorsa preziosa, una variabile notevole che gli avversari, forse, non avevano del tutto previsto. Era a secco di gol da un anno prima di sabato, aveva segnato l’ultima rete il 4 gennaio al Franchi prima di un lungo letargo interrotto dalla doppia fiammata contro l’Atalanta, indizi di rinascita che poi si sono alimentati della giocata show in Champions e di una traversa improvvisa. Questo è Neres, versione inedita, professione goleador”.

Factory della Comunicazione