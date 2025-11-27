Bove all’ospedale Santobono-Pausilipon per i bambini malati
Il calciatore di origini partenopee, Edoardo Bove, che un anno fa si è dovuto fermare per un problema al cuore, tesserato con la Roma, in attesa di poter tornare in campo, si dedica alla solidarietà, come scrive oggi Il Mattino. “Lunedì sarà trascorso un anno. Il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, si fermò il cuore del centrocampista viola Edoardo Bove. Attimi drammatici, gli immediati soccorsi, la corsa in ospedale, la ripresa. Bove, a causa di questo malore, non ha ottenuto l’idoneità. È tesserato per la Roma e spera di poter tornare presto in campo, magari all’estero.