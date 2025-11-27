“Azzurro per sempre” – Domani sera la presentazione di UNO SCUDETTO VISSUTO SU WHATSAPP

Al Clubino, in Via Luca Giordano 73, il 28 Novembre alle 20,30

Factory della Comunicazione

UN LIBRO CHE RACCONTA UNO SCUDETTO VISSUTO SU WHATSAPP

Ormai si è fatto conoscere ed apprezzare, soprattutto con il recente appello, all’indomani della sconfitta di Bologna, con quel “Napoli non ti disunire” preso a prestito dal regista Paolo Sorrentino. E’ “Azzurro per sempre”, il gruppo WhatsApp creato dall’avvocato Tommaso Mandato e composto da scrittori, attori, imprenditori, giornalisti, liberi professionisti, sindaci, ex calciatori, tutti uniti dalla passione per il Napoli. Delle vicende che hanno accompagnato il Napoli alla conquista del quarto scudetto e di come sono state “vissute” dal gruppo se ne parla nel libro a firma dello stesso Tommaso Mandato e di Lucio Giacomardo “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto su WhatsApp”, edito dalla Homo Scrivens di Aldo Putignano. Del libro, che può vantare la prefazione di Maurizio de Giovanni, la postfazione di Antonello Perillo e le conclusioni di Antonio Giordano, si discuterà Venerdi 28 Novembre, alle ore 20,30 presso il “Clubino” di Piera Salerno, l’Associazione con sede al Vomero in Via Luca Giordano 73. Alla serata, tra gli altri, prenderanno parte i giornalisti Massimiliano Alvino, Enzo Agliardi e Angelo Cirasa, il Docente Universitario Oscar Nicolaus, il Consulente Finanziario Paolo Giacomardo e gli avvocati Edoardo Cardillo, Claudio Russo e Gianni Puca. L’Editore, Aldo Putignano, ancora una volta sensibile agli spetti sociali, ha acconsentito che il ricavato delle vendite, detratti i soli costi di stampa, sarà interamente devoluto in beneficenza.

Per info : 3483800182