Atreju, Meloni: “Pronta a confronto unico con Schlein e Conte”

(Adnkronos) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione”. Lo scrive in un post sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.  

“Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte – aggiunge -. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno”.  

“Certo, già l’anno scorso mi ero dichiarato disponibile e quindi lo sono anche quest’anno e sempre a un confronto con Giorgia Meloni”, afferma il presidente del Movimento 5 stelle Conte, intercettato fuori la Camera alla domanda sulla disponibilità a un confronto con la premier ad Atreju. 

 

