Adnkronos News

Alberto Trentini, visita in carcere dell’ambasciatore italiano: “Umore migliorato”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni De Vito, ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare ad Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò.  

Factory della Comunicazione

L’ambasciatore ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. La visita – ha riferito la Farnesina in una nota – è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Operazione antiterrorismo, delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia oltre il 30%: leggero calo per il Pd,…

Adnkronos News

Ballando con le stelle, Fialdini k.o. e i dubbi: il chiarimento con Fognini

Adnkronos News

A Roma la mostra “Antonio Bernardini: la scoperta di un artista”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.