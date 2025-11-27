Al Vomero la presentazione di “Azzurro per sempre”, l’appuntamento è per domani

Un gruppo su WhatsApp composto da scrittori, attori, imprenditori, giornalisti, liberi professionisti, sindaci, ex calciatori, tutti uniti dalla passione per il Napoli. Creato dall’avvocato procuratore Tommy Mandato e da Lucio Giacomardo, il gruppo whatsapp, con la vitttoria dello scudetto del Napoli, a maggio 2025, si è reso protagonista di pensieri ed emozioni per questa grandissima vittoria. Ognuno dei componenti del gruppo ha scritto un suo pensiero, che è stato riportato nel libro “Azzurro per sempre”.

Factory della Comunicazione

All’interno del libro pensieri ed emozioni di Maurizio De Giovanni, Tommy Mandato, Lucio Giacomardo, Enzo De Caro, Gennaro Iezzo, mister Ernesto Apuzzo, mister Luciano Tarallo, Antonello Perillo, Enzo Agliardi. Già presentato a Roma e Scampia, nell’ambito del Festival della Letteratura Sportiva, ecco una nuova presentazione.

Il 28 novembre 2025, il gruppo “Azzurro per sempre”, si riunirà a Napoli, al “Clubino” di Piera Salerno, sito in via Luca Giordano 73, per presentare questo libro dedicato al quarto scudetto azzurro. L’appuntamento è per le ore 20,30.

Vi aspettiamo in tanti