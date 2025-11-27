Adnkronos News

Ai, Nobile (Agid): “Usarla per applicazioni concrete, offrire servizi per tutti”

By Adnkronos
(Adnkronos) – ”Lo sforzo che facciamo noi per promuovere e sviluppare in maniera compatibile l’Ia e usarla per applicazioni concrete. I servizi pubblici sono basati sul digitale e grazie all’Ia oggi possiamo fornirli in tutte le lingue del mondo. Noi stiamo cercando di montare i pezzi giusti nel puzzle della tecnologia e dare servizi digitali per tutti”. Lo sottolinea Mario Nobile, direttore generale Agid, in occasione del convegno dell’Adnkronos sull’Intelligenza artificiale. 

