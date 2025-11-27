Adnkronos News

Ai, Bosio (Samsung Electronics Italia): “Obiettivo non lasciare indietro nessuno”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “L’Ia deve trasformarsi in valore concreto, per le persone e per le imprese, noi lo facciamo rendendola accessibile a tutti, sentiamo la responsabilità di non lasciare indietro nessuno”. Lo dichiara Antonio Bosio, head of B2B center of excellence Samsung Electronics Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

Factory della Comunicazione

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ai, Benifei (Pd): “Sforzo di semplificazione della Commissione condivisibile…

Adnkronos News

Ai, Hamaba (Sony): “Lavoriamo a tecnologia che garantisca l’autenticità…

Adnkronos News

Sinner ‘perde’ milioni di euro, niente bonus dall’Atp. Il motivo

Adnkronos News

Rottura del crociato per Lara Gut, addio a Milano Cortina 2026 e carriera a rischio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.